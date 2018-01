100 miljoen spendeert Vlaanderen aan vluchtelingen 31 januari 2018

De verhoogde vluchtelingenstroom heeft Vlaanderen in 2016 ongeveer 100 miljoen euro extra gekost. Uit een analyse van het Rekenhof blijkt dat Vlaanderen in dat jaar 105,8 miljoen euro en in 2017 45,4 miljoen heeft uitgetrokken voor 23 opvangmaatregelen. Die gaan van inburgeringstrajecten tot subsidies aan lokale besturen, extra omkadering in basis- en secundair onderwijs en opleidingen Nederlands als tweede taal. In 2016 gaf Vlaanderen volgens het Rekenhof 97,3 miljoen euro van die voorziene middelen uit. Maar de precieze kostprijs van de verhoogde vluchtelingenstroom kan niet duidelijk afgelijnd worden. Zo is in het bedrag bijvoorbeeld de kinderbijslag aan erkende vluchtelingen niet inbegrepen. Het Rekenhof wijst er ook op dat de verhoogde instroom ook in 2017 en de volgende jaren zal leiden tot verhoogde overheidsuitgaven.

HLN