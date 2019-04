Exclusief voor abonnees 100 miljoen kilometer rijden treinen op Belgische sporen 02 april 2019

Voor het eerst sinds 2011 hebben onze treinen meer dan 100 miljoen kilometer per jaar afgelegd op de Belgische sporen. In 2018 legden alle binnenlandse treinen (NMBS) en internationale reizigerstreinen (Eurostar, Thalys en ICE) 1,8% meer kilometers af dan het jaar ervoor - in totaal goed voor 100,43 miljoen kilometer, om precies te zijn. Volgens Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken is de stijging te danken aan het vervoersplan dat eind 2017 gelanceerd werd. "Daarin werd het treinaanbod met ruim 5% verhoogd." Tien jaar geleden legden de Belgische treinen nog 103 miljoen kilometer af. Naast een piek in 2011 bleef het cijfer steeds onder de 100 miljoen. (AVA)