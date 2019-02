100 miljoen euro voor opknapbeurt Brussels Airlines 28 februari 2019

Brussels Airlines vernieuwt het interieur en de zetels van zijn tien langeafstandsvliegtuigen. Het gaat om een investering van 10 miljoen euro per vliegtuig. Samen dus 100 miljoen euro. Bij de opfrisbeurt worden tal van Belgische accenten gelegd. Belgische art nouveau van architecten als Victor Horta dient als inspiratie voor de cabines, de stof van de stoelen is geïnspireerd op bekende Belgische designers en het tapijtpatroon in Business Class is gebaseerd op het gewelfontwerp van het Antwerpse Centraal Station. Ook het entertainmentsysteem wordt Belgischer door de toevoeging van kinderprogramma's van Studio 100. De maatschappij lanceert ook een nieuwe reisklasse: Premium Economy. Die bestaat uit 21 zetels. De zetels zijn luxueuzer dan die in Economy en er zijn meer extra's. Het eerste opgefriste toestel zal klaar zijn in april.

