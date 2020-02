Exclusief voor abonnees 100 miljoen erbij in 27 jaar 08 februari 2020

00u00 0

103 miljoen euro, dat is wat de 24 profclubs uit 1A en 1B volgens de nieuwe deal jaarlijks onder elkaar mogen verdelen, een toename van zo'n 25 procent ten opzichte van het huidige tv-contract. In dertig jaar tijd zijn de rechten maal 34 gegaan. De Jupiler Pro League is zo meer waard dan de Eredivisie, waar ze tot 2025 aan een contract hangen dat de clubs jaarlijks 83 miljoen euro opbrengt, maar vergeleken met de grote competities is het een habbekrats.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis