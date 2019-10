Exclusief voor abonnees 100 miljoen downloads in 1 week voor 'Call of Duty' (en 0 in België) 09 oktober 2019

Geen enkele mobiele game heeft ooit zo'n succesvol debuut gehad als de nieuwe 'Call of Duty'. Het spel werd in de eerste week al 100 miljoen keer gedownload uit de Play Store van Google en de App Store van Apple. 'Call of Duty: Mobile' kwam uit op 1 oktober. Spelers moeten erin als commando-eenheden in verschillende delen van de wereld op zoek naar mensen die uitgeschakeld moeten worden. De game is gratis te downloaden, maar spelers kunnen wel wapens, wagens en andere spullen kopen. Net daarom is het spel niet beschikbaar in België - ons land kent strenge regels omtrent zogeheten lootboxes. De meeste downloads van 'Call of Duty: Mobile' kwamen uit de Verenigde Staten en India.

