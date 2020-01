Exclusief voor abonnees 100 miljard berichten verstuurd via Whatsapp op oudejaar 04 januari 2020

00u00 0

Op oudejaarsavond zijn via WhatsApp wereldwijd meer dan 100 miljard berichtjes verstuurd. Dat is een absoluut dagrecord in het tienjarig bestaan van de berichtendienst. Het aantal spreekt tot de verbeelding, want het is meer dan dertien keer de totale wereldbevolking. Volgens WhatsApp bevatten meer dan 12 miljard berichten op oudejaar een foto. De app telt 1,5 miljard actieve gebruikers en is één van de populairste berichtendiensten ter wereld. Ook in België werden nieuwjaarswensen massaal via toepassingen als WhatsApp en Facebook verstuurd, goed voor 132.702 gigabyte aan data of een stijging van 52,1%.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis