100 militairen op onderzoek vergiftigde ex-spion 10 maart 2018

00u00 1

Het Britse leger zet honderd militairen in bij het onderzoek naar de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal (66) en zijn dochter Joelia (33). De manschappen, die getraind zijn in chemische oorlogsvoering, zullen de politie onder meer helpen bij het wegbrengen van "enkele belangrijke objecten" in het winkelcentrum waar de twee zondagavond bewusteloos op een bankje werden aangetroffen. De toestand van vader en dochter, die zenuwgif kregen toegediend, is volgens de Britse regering nog altijd ernstig. Intussen worden ook het huis en de auto van Skripal afgeschermd, evenals het graf van zijn vrouw en zoon op een begraafplaats in Salisbury. In totaal zijn 21 mensen met mogelijke vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis beland, onder hen ook een politieman. Die laatste is "bij bewustzijn en praat". (FT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN