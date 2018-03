100 mails naar OCMW en De Block: 6 maanden cel 08 maart 2018

Een 60-jarige man uit Bredene heeft 6 maanden cel gekregen voor de belaging van het OCMW van zijn gemeente. Omdat hij zijn steungeld niet kreeg, begon Werner H. in maart 2015 mails te versturen naar de voorzitter, secretaris en twee medewerksters. Telkens zette hij minister Maggie De Block (Open Vld) en gouverneur Carl Decaluwé in kopie. "Hij waande zichzelf de minister van Justitie", zegt de advocaat van de OCMW-leden. "Hij schreef zijn mails vol met scheldtirades en beschuldigde het OCMW van corruptie. Hij vervalste zelfs een rekeninguittreksel om een uitkering te bekomen." Tegen de zomer van 2016 had Werner H. al bijna honderd mails verstuurd, waarop het OCMW een klacht indiende. In het verleden zorgde de man al voor problemen bij de OCMW's in Gavere en Oostende. Intussen kreeg hij een verbod om nog rechtstreeks contact op te nemen met de medewerkers. (SDVO)

