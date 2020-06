Exclusief voor abonnees 100 km/u op Brusselse Ring komt er na zomer, maar Wallonië doet niet mee 06 juni 2020

Vanaf 1 september wordt de maximumsnelheid op de hele Brusselse Ring verlaagd van 120 naar 100 km per uur. Dat zal volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) een positieve impact hebben op de CO2-uitstoot en op de lokale luchtkwaliteit. Een aannemer is al begonnen met de voorbereidingen, zoals het plaatsen van palen en het aanleveren van verkeersborden. De snelheidsverlaging geldt ook op het deel van de Ring dat beheerd wordt door het Brussels Gewest, zoals Anderlecht, maar niét op het Waalse deel. In Wallonië klinkt het dat men veeleer wil inzetten op "dynamische snelheden", die aangepast worden naargelang de verkeersdrukte. Waar er nu uit veiligheidsoverwegingen al een snelheidsbeperking van 90 km per uur geldt, blijft die behouden, zoals op het Viaduct van Vilvoorde. (SPK)

