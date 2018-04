100 jobs bedreigd bij Teleflex Medical 06 april 2018

Teleflex Medical, dat gespecialiseerd is in medische apparatuur, wil zijn Europese distributiecentrum in Tongeren sluiten, waardoor bijna 100 banen op de helling staan. Het gaat om 20 bedienden en 75 arbeiders, zo meldt de socialistische transportvakbond BTB. Volgens het management is de opslagcapaciteit in Tongeren te beperkt.

