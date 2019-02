100 jaar Grand Canyon! 16 februari 2019

Over tien dagen, op 26 februari, viert de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn honderdste verjaardag als nationaal park. Het was president Teddy Roosevelt die ervoor zorgde dat de 446 kilometer lange en tussen de 15 en 29 kilometer brede kloof beschermd raakte als nationaal monument. Tegenwoordig komen zo'n 6 miljoen bezoekers per jaar over de South Rim (de zuidrand) turen om een blik op te vangen van de kloof die 1,6 kilometer lager ligt.

