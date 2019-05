Exclusief voor abonnees 100 jaar en verkozen 28 mei 2019

Niet alleen in België trokken kiezers dit weekend naar de stembus, ook in Duitsland brachten inwoners hun stem uit. En die stemmen leidden in een stadje in de deelstaat Rijnland-Palts tot een verrassend resultaat: de 100-jarige Lisel Heise wist een zitje te bemachtigen voor haar lokale partij. En ze is vast van plan om dat te verzilveren. "Iedereen die iets wil veranderen, moet er voor opkomen", vertelde ze aan Duitse media. Heise, die haar hele leven gymnastieklerares was, pleitte voor de heropening van het in 2011 gesloten zwembad in haar woonplaats. Dankzij een burgerinitiatief mag ze één van de zetels in de raad van de stad Kirchheimbolanden bezetten.

