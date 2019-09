Exclusief voor abonnees 100 explosieven gevonden op bedrijventerrein 04 september 2019

Arbeiders die maandag een berm aanlegden bij een bedrijf in Gits, zijn daar bij graafwerken op een voorraad explosieven gestoten. Liefst honderd exemplaren werden bovengehaald. Het kanongeschut uit de Eerste Wereldoorlog dat in Gits werd aangetroffen, was bijna acht centimeter groot en bevatte 900 gram springstof. Bij DOVO, de Dienst voor Ophaling en Vernietiging van Ontploffingstuigen, gaat men ervan uit dat de vindplaats ofwel fungeerde als afvuurpost of als opslagplaats van Duitse explosieven. Toen de springtuigen ontdekt werden, besloot de politie het verkeer tijdelijk uit de buurt te houden. Evacuaties waren niet nodig.

