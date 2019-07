Exclusief voor abonnees 100 dat verdient een nummerplaat 01 juli 2019

Afgelopen zaterdag blies hij 100 kaarsjes uit, en dus kon er wel een gepersonaliseerde nummerplaat van af. Gerard Berteloot kwam naar zijn eeuwfeest in het gemeentehuis van het West-Vlaamse Ledegem met zijn eigen bestelwagen - een oldtimer van half zijn leeftijd - én een schepen als copiloot. "Mijn wagen blijft mijn vrijheid", zegt Gerard, die nog bijna elke dag een ritje maakt door zijn gemeente. Bij zijn intrede kreeg hij een staande ovatie van de talrijk aanwezige vrienden en familie. "Blijkbaar heeft onze familie goede genen, want mijn vader en moeder werden 95 en 96 jaar. Ik heb zeker verlangd naar mijn 100ste verjaardag", besluit Gerard. Hij kreeg van burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) een zelfportret, en knikte dat het goed was. (VGGS)

