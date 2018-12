100 dagen zonder alcohol eindigt met dronken aanranding 11 december 2018

Een 25-jarige Hasselaar is veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel voor aanranding en slagen en verwondingen. De feiten dateren van 22 mei 2016. De twintiger had net de uitdaging '100 dagen zonder alcohol' tot een goed einde gebracht en dat gevierd met een stevig avondje uit. Rond 2.45 uur viel hij stomdronken een koppel lastig langs het kanaal in Hasselt. De man kreeg enkele klappen, de vrouw werd betast. Die laatste kon zich uiteindelijk losrukken en samen met haar partner vluchten. Toen de beklaagde zag dat de man telefoneerde, ging hij zelf ook lopen. Hij zegt zich amper iets van de avond te herinneren. (BVDH)