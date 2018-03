100 dagen in 100 zwembaden OVERLEDEN NA STUNT 13 maart 2018

De verlamde man uit Kortrijk die afgelopen zomer bekend werd door de stunt waarbij hij 100 dagen lang elke dag in een ander zwembad dook, is overleden. Bjorn Delaire (38) raakte ruim 5 jaar geleden verlamd bij een verkeersongeval. Hij slaagde erin om ondanks die beperking zoveel mogelijk van het leven te genieten, zoals met zijn 'zwembadstunt' vorige zomer. 100 dagen lang ging hij elke dag bij iemand anders zwemmen. Na die zwembadstunt liet Bjorn een kalender maken die hij verkocht voor het goede doel. Hij kon met die kalenderverkoop maar liefst 20.555 euro schenken aan de vzw To Walk Again, de organisatie van Marc Herremans. Bjorn stapte zondag uit het leven. (JME/AHK)

