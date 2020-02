Exclusief voor abonnees 100.000 ton strooizout over, met dank aan zachte winter 06 februari 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer zit nog op een berg strooizout. Met dank aan de erg zachte winter. Tot dusver werd op de Vlaamse snel- en gewestwegen amper 9.072 ton zout uitgestrooid. Normaal is dat over een hele winter die naam waardig zo'n 40.000 ton. "In onze verschillende opslagplaatsen is alles samen nog een kleine 100.000 ton beschikbaar", zegt woordvoerder Veva Daniels. Alleen tijdens het seizoen 2013-14 werd met 9.000 ton nóg minder gebruikt. In Antwerpen reed de stedelijke strooidienst deze winter nog maar 14 maal uit, drie tot vier keer minder dan normaal. Met 1.200 ton strooizout en 105.000 liter pekel is de voorraad ook daar nog erg groot. (SPK/PHT)