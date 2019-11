100.000 potentiële pedofielen in Vlaanderen: schokkend filmpje Child Focus komt er met een reden Dietert Bernaers

19 november 2019

05u00 0 De Krant Wie denkt dat het schokkende filmpje van Child Focus over kindermisbruik een marginaal probleem op de kaart probeert te zetten, heeft het mis. Onderzoek leert dat 3% van de mannen opgewonden raakt van (de gedachte aan) seks met minderjarigen. Omgerekend gaat het alleen al in Vlaanderen om meer dan 100.000 potentiële kindermisbruikers.

Ieders aandacht was gewekt toen Child Focus afgelopen weekend uitpakte met een schokkend filmpje waarin een volwassen actrice de verkrachting van een kind naspeelde. Daarmee was doelstelling 1 van de campagne bereikt: bewustmaking bij het grote publiek. Maar wat met doelstelling 2? "We willen mensen die op zoek gaan naar beelden van seksueel kindermisbruik wijzen op de strafbaarheid en schadelijkheid van hun gedrag en oproepen om dringend hulp te zoeken om dit gedrag te veranderen", vertelde Heidi De Pauw van Child Focus.

Is het probleem dan echt zo groot? Hoe schokkend elke individuele zaak ook is, kindermisbruik lijkt toch nog altijd iets marginaals. Een grove misvatting, zo blijkt. Wereldwijd schat men dat er elke dag 19 miljoen beelden van kindermisbruik worden uitgewisseld. In 2018 ontving Child Focus 1.728 meldingen (+136% versus 2017) waarvan 530 daadwerkelijk als beelden van seksueel misbruik van kinderen werden beschouwd. Daarnaast ontving de Belgische federale politie 18.000 meldingen van de techindustrie - Facebook bijvoorbeeld scant alle Messenger-berichten op kindermisbruik. 42% daarvan werd als misbruik gekwalificeerd.

Topje van ijsberg

Deze cijfers zijn slechts het topje van de ijsberg en ze stijgen exponentieel. Dat blijkt ook uit de rapporten van het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children. Deze organisatie startte al in 1998 met een tiplijn voor kindermisbruik. Van bij de start tot in 2016 kregen ze 12,7 miljoen meldingen binnen. In 2017 alleen waren er dat 8 miljoen en in 2018 al meer dan 18 miljoen.

Elke dag telefoon

De groep van potentiële kindermisbruikers is dan ook niet bepaald klein. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 1% van de volwassen mannelijke populatie opgewonden geraakt van kinderen die nog niet in de puberteit zitten, 3% heeft gevoelens voor jonge pubers. In totaal gaat dit wereldwijd om 135 miljoen mannen, in Vlaanderen om een goeie 100.000.

"Het beeld van 'de paria', het 'monster' in het donkere kamertje of in de diepe kelder vervaagt daardoor", zegt Minne De Boeck van Stop It Now!, de hulplijn omtrent bezorgdheden rond seksueel kindermisbruik die sinds augustus 2017 actief is bij ons. "Dat dit een probleem is van grote omvang betekent ook dat het gaat om een heterogene groep."

Stop It Now! kreeg de voorbije 2,5 jaar bijna 1.000 oproepen - omzeggens één per dag. 57% van die oproepen kwam van mensen die bezorgd waren om hun eigen gevoelens of gedrag. Ruim 100 bellers, mailers of chatters werden doorverwezen naar gespecialiseerde centra. "De onderliggende oorzaken zijn verschillend", zegt De Boeck. "Een seksueel deviante interesse, een pornoverslaving, een internetverslaving, problemen met sociale relaties, eenzaamheid, impulsiviteit, antisociale denkbeelden, een algemene malafide interesse en zoveel meer. De groep is dus heel verscheiden, en zeker met de omvang, het gemak, de anonimiteit en de snelheid van het internet wordt het probleem niet alleen omvangrijker, maar ook meer en meer verdoken."

Maak je je zorgen over je eigen seksuele gevoelens of gedrag ten aanzien van minderjarigen, of die van een naaste? Contacteer Stop it Now! op www.stopitnow.be of 0800/200.50