100.000 mensen geëvacueerd voor branden in Californië

Meer dan 100.000 Amerikanen werden gisteren geëvacueerd voor een natuurbrand in Californië, die zich door hevige windstoten en een lage luchtvochtigheid snel verspreidt. Het zogenaamde Saddleridge Fire brak donderdagavond uit in de Sylmar-wijk, in het noorden van Los Angeles. Meerdere huizen gingen al in vlammen op. De warmte, droogte en wind voedden ook een ander vuur in Calimesa, ongeveer 110 km ten oosten van Los Angeles. Honderden mensen moesten er vluchten nadat een vuilniswagen smeulend afval op de droge vegetatie stortte. Door het verhoogde risico op bosbranden werd de stroomvoorziening in het noorden van Californië preventief afgesloten. Zo'n 800.000 huishoudens zitten daarom zonder elektriciteit. (SPK)

