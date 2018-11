100.000 euro te veel? Vlieg dan met een privéjet 05 november 2018

00u00 0

Als geld geen probleem is en u liever niet in een krap vliegtuig kruipt, dan kan u op de luchthaven van Deurne een eigen privéjet huren. "We brengen het vliegtuig echter naar de dichtstbijzijnde luchthaven van de klant", legt Stephan van den Hurk van Global Aviation uit. De Falcon 900LX biedt zitplaats aan 14 passagiers, heeft zes bedden en telt een bemanning van twee piloten en een stewardess. Ook de maaltijden aan boord kiest u zelf.