100.000 euro per maand maakt niet gelukkiger dan 6.000 euro GROOTSTE ONDERZOEK OOIT NAAR HOE BLIJ WE ZIJN Sabine Vermeiren

16 maart 2018

06u00 0 De Krant Voor de ene is het de lotto, voor de ander de geur van verse koffie op zondagochtend. Wat gelukkig zijn is voor de ene, is dat niet altijd voor de ander. Voor het eerst brengt een Vlaamse universiteit in kaart hoe gelukkig de Belg écht is en wat hij daarvoor nodig heeft. De primeur komt van de UGent en staat op naam van geluksprofessor Lieven Annemans.

1 op 3 is zéér happy

'Als er een trap met tien treden was, op welke trede zou u dan uw leven van vandaag de dag plaatsen? Nul staat voor het slechtst mogelijke leven. Tien voor het best mogelijke leven.' Exact met die woorden vroeg de UGent het aan 3.770 Belgen. Bijna 35% gaf een antwoord van 8 of meer en geeft daarmee aan zeer gelukkig te zijn. Net geen 28% koos voor een score van 5 of minder en vindt zichzelf ongelukkig. Alles bij elkaar komt de Belg daarmee uit op een gemiddelde geluksscore van 6,5 op 10.

Een soortgelijk onderzoek uit 2016, de European Social Survey, was positiever. Daarin scoorde de Belg nog 7,48 op 10 en toonde hij zich tussen de andere Europeanen een goeie middenmoter. Zijn we in twee jaar tijd dan zoveel ongelukkiger geworden? "Niet noodzakelijk", zegt Lieven Annemans. "Onderzoeken vergelijken is gevaarlijk. Onze vragenlijst was anoniem, die van de European Social Survey was op basis van interview én de vraagstelling was anders."

