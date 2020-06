Exclusief voor abonnees 10% van horecazaken vreest nog voor faillissement 30 juni 2020

Uit de wekelijkse rondvraag van de Economic Risk Management Group blijkt dat 10% van de horeca-ondernemingen een faillissement nog altijd waarschijnlijk of heel waarschijnlijk acht. Dat is een hele verbetering tegenover twee weken geleden. Toen ging nog 23% van hen uit van een faillissement.

Toch blijft het risico op faling in de horeca nog steeds dubbel zo groot als het nationaal gemiddelde: 5% van de ondernemingen in ons land acht een faillissement als waarschijnlijk of heel waarschijnlijk, tegen 6% twee weken geleden.

