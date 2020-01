Exclusief voor abonnees 10 tot 15% kinderen heeft 'kaastanden' 27 januari 2020

00u00 0

Naar schatting 10 tot 15% van de kinderen heeft last van 'kaastanden' of 'kaasmolaren': een aandoening waarbij de tanden gelig worden of in het ergste geval afbrokkelen en eruit moeten. Het probleem duikt de laatste jaren meer en meer op bij erg jonge kinderen, zo berichten de kranten van Mediahuis.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis