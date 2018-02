10 procent meer aangiftes van homofoob geweld 12 februari 2018

00u00 0

Mister Gay Belgium, Jaimie Deblieck (19, foto), is afgelopen weekend aangevallen na een nachtje stappen in Roeselare. "We waren op weg naar huis toen ik plots in de rug aangevallen werd", vertelt de man aangeslagen. "Ik kreeg een stamp in de zij en viel op de grond. Ik kreeg ook het verwijt 'fucking homo' naar het hoofd geslingerd. Duidelijk gaybashing. Dit is nog eens het bewijs dat het nodig is om te blijven opkomen voor de rechten van holebi's. Men denkt vaak dat verdraagzaamheid tegenover holebi's stijgt, maar niets is minder waar." Jaimie hield aan de aanval enkele kneuzingen over en deed aangifte bij de politie. Voorlopig is er nog geen dader geïdentificeerd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN