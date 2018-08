10 op de Schaal van Rio en je schudt E.T. de hand 02 augustus 2018

00u00 0

Hoe ernstig moeten we een waarneming van buitenaards leven nemen? In navolging van de schaal van Richter voor de zwaarte van aardbevingen, hebben astronomen hun eigen 'schaal van Rio' ontwikkeld om het antwoord op die vraag te bieden. Het werkinstrument laat hen toe om de kans in te schatten dat de signalen die ze opvangen effectief afkomstig zijn van buitenaardse wezens of beschavingen. De schaal varieert van 0 tot 10 of van vals alarm tot absolute zekerheid dat we straks een handdruk kunnen uitwisselen met een alien. De astronomen willen zo voorkomen dat defecten aan een telescoop of natuurfenomenen verkeerdelijk herkend worden als buitenaards signaal. (YDS)