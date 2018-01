10 ongelukken, 79 doden 2017 was veiligste vliegjaar ooit 00u00 0

Het voorbije jaar was het veiligste vliegjaar ooit, zowel wat het aantal ongevallen als het aantal dodelijke slachtoffers betreft. Dat meldt het Aviation Safety Network (ASN), dat alle vliegtuigcrashes inventariseert. In 2017 vonden er wereldwijd 10 dodelijke vliegtuigongelukken plaats in de commerciële luchtvaart, waarbij in totaal 79 mensen om het leven kwamen: 44 mensen uit de betrokken toestellen en 35 mensen op de grond. Dat zijn 6 fatale ongelukken minder dan in 2016, toen er 303 doden vielen. Dat er dit jaar zo weinig doden vielen, komt omdat de ongelukken gebeurden met cargotoestellen of met kleinere passagiersvliegtuigen. Afgelopen zondag, de laatste dag van het jaar, kwamen er nog 12 mensen om na een vliegtuigcrash in Costa Rica. Daardoor deelt 2017 de plaats met 2015. Intussen vielen op commerciële passagiersvluchten met grotere toestellen al meer dan een jaar (398 dagen) geen doden meer.

