10 nieuwe snellaadpalen langs autostrades 15 maart 2018

Vandaag staan er 22 snellaadpalen voor elektrische wagens langs de Vlaamse snelwegen. Dit jaar worden er minstens 10 nieuwe geplaatst. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-fractieleider Matthias Diependaele opvroeg bij minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). De palen komen er zeker in Waasmunster en Gentbrugge langs de E17 en in Brecht op de E19 richting Nederland. "Zo komen we heel dicht bij een gebiedsdekkende infrastructuur op de Vlaamse snelwegen", stelt Diependaele. "Een goede zaak om elektrisch rijden verder te stimuleren. Met een snellader kan de batterij tot 80% bijgeladen worden in een halfuurtje. (IVDE)