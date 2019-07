Exclusief voor abonnees 10. My Heart's In The Highlands (21%) 06 juli 2019

00u00 0

Lehe Pruulikoda

(Harju Maakond, Estland)

De top 10 sluit met een zware buitenlander. "Met 21% de zwaarste klepper van het festival. My Heart's In The Highlands is een geturfde Imperial Stout die maanden op Sherrytonnen heeft gelegen. De typische dropsmaak van de zware stouts wordt aangevuld met de rokerige turfsmaak en de zoete zweem van de Sherry uit de tonnen. Een smaakexplosie van jewelste en een waardige afsluiter!"

