10% minder toeristen in Australië sinds begin bosbranden 18 januari 2020

De Australische toeristische sector vreest miljarden aan inkomsten te verliezen door de bosbranden die het land al maandenlang teisteren. Sinds het begin ervan in september zijn boekingen van toeristen met minstens 10% gedaald. Tegen het einde van dit jaar zou het verlies voor de sector kunnen oplopen tot 4,5 miljard Australische dollar (2,7 miljard euro). De berekening is gebaseerd op een vergelijking met de boekingen en inkomsten van het voorgaande jaar. Minstens 70% van de 850 leden zag ook hoe vakantiegangers uit de VS, Groot-Brittannië en andere delen van Europa massaal hun boeking annuleerden. De bosbranden hebben al het leven gekost aan 28 mensen en 11,8 miljoen hectare land verwoest.

