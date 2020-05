Exclusief voor abonnees 10% minder brieven, 20% meer pakjes voor bpost 05 mei 2020

Bpost heeft in de eerste drie maanden van het jaar 9,9% minder brieven rondgedragen, maar leverde 20,5% meer pakjes. Bedrijven moesten door de coronacrisis massaal de deuren sluiten, waardoor bpost minder administratieve post moest uitdelen. Er werden ook minder folders in de bussen gestopt omdat supermarkten geen kortingen meer mochten geven. Los van de coronacrisis daalde het postvolume evenwel minder dan verwacht, merkt bpost op. Anderzijds gingen consumenten massaal online winkelen. Dat resulteerde in een stijging van het aantal pakjes in België en Nederland met 20,5%.