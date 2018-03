10 miljoen 02 maart 2018

Als er 10 miljoen euro is, zoals Kamerlid Egbert Lachaert zegt, dan zou men best eerst starten met de afspraken die reeds gemaakt zijn uit te voeren en dán pas opnieuw beloftes maken als er weer geld is.

In 2016 is men van start gegaan met het geven van een BOB (basis ondersteuningsbudget) voor mensen met beperking die wachten op een PVB (persoon volgend budget). Iedereen die wacht op een PVB en enkel gebruikmaakt van RTH (rechtstreeks toegankelijke hulp) zou dit krijgen om de zwaarste lasten wat te verlichten.

Tot verbazing van veel mensen werd dit BOB echter maar aan een groep gegeven en vielen voornamelijk ouderen die in oude systemen zaten uit de boot terwijl ze meestal dezelfde ondersteuning kregen als anderen die dit wel kregen. In december 2016 kregen de meeste van deze mensen een brief waarin staat dat de hulp die ze krijgen vanaf 1 januari 2017 wel onder RTH valt, maar de situatie vandaag is dat deze mensen nog steeds geen BOB krijgen, ondanks het feit dat ze dus perfect voldoen aan de voorwaarden. Ik weet niet wat de kost is, maar ik zou zeggen: gebruik die 10 miljoen euro daarvoor.

Alois Kimpe, Brecht

