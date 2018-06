10 miljoen views voor Dana Winner en haar 'Liefde voor muziek'-hit 30 juni 2018

Haar deelname aan 'Liefde voor muziek' dateert al van twee jaar geleden, en toch maakt Dana Winner (53) er wereldwijd nog altijd grote indruk mee. Haar cover van 'One Moment In Time', de hit die Whitney Houston zong op de openingsceremonie van de Olympische Spelen in 1988, werd op YouTube al meer dan 10 miljoen keer bekeken. Een Zuid-Amerikaanse tv-zender pikte de opname op en werd meteen overspoeld door vragen van kijkers die wilden weten wie die Dana Winner precies was. Met als gevolg dat het clipje de voorbije maanden tot 800.000 views per maand haalde. En zo scoort de Vlaamse zangeres momenteel een hit in Brazilië. (SD)

