10 miljoen euro voor de spaarpot van Stromae 30 juni 2018

'Formidable', moet Stromae ongetwijfeld denken. De wereld smult van zijn liedjes en ontwerpen, en dat bezorgt hem een goedgevulde bankrekening. De artiest zou al een vermogen vergaard hebben van bijna 12 miljoen euro. Een groot deel daarvan - 10 miljoen om precies te zijn - heeft hij nu in een nieuw bedrijf ondergebracht: 'Mosaert Label'. Daarin groepeert Stromae z'n muziek en modeontwerpen, waardoor z'n creatieve werk afgesplitst wordt van zijn bestaande vennootschap Mosaert. Zo zet hij dus een spaarpotje van 10 miljoen opzij, schrijft de gespecialiseerde website derijkstebelgen.be. De muziekcarrière van Stromae stond de laatste tijd op een lager pitje en hij profileerde zich meer en meer als modeontwerper. Dit jaar stelde hij nog 'Capsule 5' voor, zijn meest uitgebreide lijn tot nu toe. Tegelijkertijd bracht Paul Van Haver - zoals hij echt heet - een nieuwe single uit die geïnspireerd was op z'n modeshow in Parijs : 'Défiler'. (TDS)

