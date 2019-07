Exclusief voor abonnees 10 miljoen euro voor comfortabeler jaagpaden 09 juli 2019

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakt 10 miljoen euro vrij om het fietscomfort op jaagpaden te verbeteren. Dat moet de tweewieler populairder maken voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. De Vlaamse Waterweg nv zal met het geld zowat 70 kilometer aan jaagpaden opwaarderen. Langs het kanaal Brussel-Charleroi in Grimbergen wordt bijvoorbeeld de bovenlaag vervangen, in Herentals wordt de wortelgroei langs het kanaal aangepakt en in Puurs wordt langs de Rupel een ontbrekende schakel weggewerkt.