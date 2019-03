Exclusief voor abonnees 10 miljoen boeken verkocht Michelle Obama al 28 maart 2019

Dat er leven is na het presidentschap, bewezen de Obama's door een deal te sluiten met uitgever Penguin Random House. Voor twee boeken kregen ze 60 miljoen dollar, of 53 miljoen euro, en van het eerste zijn er intussen al meer dan 10 miljoen verkocht. In 'Mijn verhaal', of 'Becoming' in het Engels, schrijft Michelle Obama over haar jeugd in het zuiden van Chicago, haar leven als first lady in het Witte Huis en de opvoeding van haar dochters Sasha en Malia. Op de dag dat het uitkwam, in november vorig jaar, gingen al 700.000 exemplaren over de toonbank. Michelle is wel nog een eindje verwijderd van de meest succesvolle biografie ooit. Van 'Het dagboek van Anne Frank' werden al meer dan 35 miljoen stuks verkocht.

