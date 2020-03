Exclusief voor abonnees 10 miljard euro betaald voor bedrijf achter snelle coronatest 04 maart 2020

00u00 0

Het Amerikaanse Thermo Fisher Scientific neemt het diagnostiekbedrijf Qiagen over voor ruim 10 miljard euro. Het betreft een van de grootste leveranciers van producten voor bloedtesten ter wereld. Vorige maand bracht het ook een snelle coronatest op de markt.

Qiagen heeft activiteiten in Duitsland. Het hoofdkantoor staat in Nederland. De overnameprijs ligt 23% boven de beurswaarde van maandagavond.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Aanbieding loopt nog 01 dag 18 uren 38 minuten 13 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode