10 meter hoge muur stort in vlak bij school 19 november 2018

00u00 0

Een deel van de oude Brusselse stadsomwalling in de Villersstraat is zaterdagnacht ingestort. Hoewel het voor de Brusselse schepen van Patrimonium Geoffrey Coomans de Brachène (MR) maar "om een héél klein deel" ging, bleek er toch een stuk muur van 10 meter hoog en 20 meter lang naar beneden gekomen te zijn. Er vielen geen gewonden bij de instorting, die vlak bij de aanpalende Sint-Jorisschool gebeurde. De oorzaak zou kunnen liggen bij verbouwingen in de school. "Wie verantwoordelijk is, zal moeten opdraaien voor de herstellingen", zegt de schepen. De omwalling zelf zou in bijna identieke staat heropgebouwd kunnen worden. "Maar dit voorval toont wel aan hoe kwetsbaar ons erfgoed is." (WHW)