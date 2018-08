10 mensensmokkelaars opgepakt met E40 als werkterrein 24 augustus 2018

De federale politie heeft 10 mensensmokkelaars en 27 transmigranten gearresteerd bij een grootschalige actie op diverse plekken in Vlaanderen. De smokkelaars gebruikten de parking aan de E40 in Wetteren en een kraakpand in de buurt als uitvalsbasis. Dinsdagnacht werden in Wetteren vijf daders gearresteerd, en in Antwerpen en Mechelen werden nog eens vijf verdachten gevat. Bij de actie trof de politie ook 27 transmigranten aan, de meesten uit Eritrea, Soedan en Ethiopië. Eén vrouw werd naar een gesloten centrum gestuurd, de rest kreeg het bevel het grondgebied te verlaten. (DVL)