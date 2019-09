Exclusief voor abonnees 10 mensen in quarantaine nadat interimmer door postgebouw wandelt met poederpakket 27 september 2019

In het distributiecentrum van bpost in Ternat is gisterochtend een pakket met wit poeder aangekomen. De tijdelijke werknemer die de zending aantrof, trok ermee naar zijn leidinggevende en doorkruiste zo het bpost-gebouw. Hij zou zich niet aan de gebruikelijke procedure gehouden hebben, iets wat bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck tegenspreekt. Feit is dat een deel van het gebouw moest worden verzegeld - waaronder het lokaal met de sleutels van alle bestelwagens, waardoor die niet konden uitrijden - én dat tien werknemers vijf uur lang in quarantaine geplaatst werden. Pas nadat ze gebruikgemaakt hadden van de mobiele douches van de brandweer, mochten ze beschikken. Anderhalf uur later kwam het bericht dat het poeder ongevaarlijk is. Wellicht ging het om bloem, maar dat wordt vandaag nog verder onderzocht. (TVP)

