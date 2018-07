10% meer toeristen in Vlaanderen 09 juli 2018

Goed nieuws voor het toerisme in Vlaanderen: tijdens de eerste drie maanden van dit jaar trok onze regio 10% meer bezoekers dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal internationale gasten steeg met 12,3% en zij boekten 380.000 méér overnachtingen (+14%). De groep binnenlandse toeristen groeide met 8,3% en zij gingen 5% vaker op hotel. Dat heeft Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) bekendgemaakt. Door de verschuiving van de paasvakantie naar het einde van maart steeg het aantal boekingen van Duitse toeristen met liefst 33%. Wat de verre markten betreft: niet alleen uit de Aziatische landen en de VS kwamen meer bezoekers, vooral het aantal overnachtingen vanuit Brazilië steeg fors met 40%. Wisten zij veel dat de Rode Duivels hun nationale ploeg enkele maanden later uit het WK zouden kegelen.

