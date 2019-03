Exclusief voor abonnees 10% meer supporters zijn een risico 29 maart 2019

5.250 voetbalfans stonden er vorig jaar in totaal in de politiedatabank geseind als zogeheten 'risicosupporter'. Een jaar eerder waren dat er nog 4.747 - een stijging met goed 10%. "Toch nam het geweld in voetbalstadions de voorbije tien jaar af", aldus minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) in het antwoord op een parlementaire vraag.