10% meer bestelwagens in Brussel omdat we vaker online shoppen 03 januari 2019

Het aantal bestelwagens op de Brusselse wegen neemt toe, zo blijkt uit cijfers van Brussel Mobiliteit. In 2012 reden dagelijks 26.500 bestelwagens de hoofdstad in, goed voor 8 procent van het totale verkeer. Vorig jaar steeg dat aantal tot 30.000 per dag, ofwel 9 à 10 procent van het totale verkeer. "Het aantal bestelwagens steeg in vijf jaar tijd met 10 à 15 procent", aldus Brussel Mobiliteit. Onder meer de groei van e-commerce zou een verklaring kunnen zijn. Daarnaast proberen heel wat transporteurs te ontsnappen aan de kilometerheffing voor vrachtwagens. De toename van bestelwagens in de stad is geen goed nieuws voor het milieu, de volksgezondheid en mobiliteit in het algemeen. De files in de hoofdstad zijn volgens de meest recente cijfers niet afgenomen. De reistijd tijdens de week is in Brussel de voorbije jaren met 8 procent gestegen.

