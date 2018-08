10 maanden oude baby per ongeluk opgesloten in warme auto 02 augustus 2018

Een tien maanden oude baby heeft gistermiddag een tijd lang opgesloten gezeten in een auto in De Haan. De moeder, een toeriste, had rond 11.30 uur spullen uit de koffer gehaald en die gesloten, maar te laat beseft dat haar sleutels nog in de auto lagen. Daardoor was de wagen volledig op slot. De vrouw belde meteen de politie, die snel ter plaatse was. Enkele omstanders begonnen de moeder uit te schelden voor haar onverantwoord gedrag, anderen haalden dekens om het kind af te schermen van de zon. Het was wel 30 graden in de wagen, maar de baby kon na een halfuur worden bevrijd en bleek in goede gezondheid. (JHM)

