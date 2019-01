10 kilo cocaïne tussen biobananen in de Colruyt 26 januari 2019

Medewerkers van de Colruyt in Sint-Truiden trokken gisterochtend grote ogen tijdens het uitpakken van de biobananen. Ze vonden een pak met wit poeder: tien kilo cocaïne, zo bleek later. "Onze medewerkers hebben uiteraard meteen alarm geslagen", zegt Hanne Poppe van de Colruytgroep. "De doos en de bananen bevonden zich op dat moment nog in het magazijn. Zoiets is zeer uitzonderlijk. De politie heeft in alle vestigingen een controle uitgevoerd, maar er werd verder niets meer gevonden. Wellicht kwamen deze bewuste bananen per containerschip uit Zuid-Amerika." Volgens het Limburgse parket heeft de cocaïne een straatwaarde van 500.000 euro. (DSS/RTZ)