10 keer meer renovatiebonussen uitgekeerd 07 februari 2018

De Vlaming vindt steeds vaker de weg naar de 'totaalrenovatiebonus', een premie voor wie minstens drie investeringen doet om zijn of haar woning energiezuiniger te maken. Bovenop individuele premies ontvangen ze 1.250 euro voor investeringen in woningen, voor appartementen is dat 625 euro. Vanaf de vierde investering komt daar nog eens een extra bonus bij. Vlaanderen heeft er sinds de invoering begin vorig jaar bijna 500 uitbetaald, eind vorige zomer waren dat er nog maar 55. Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) reageert tevreden.