10 keer meer online seksueel kindermisbruik tijdens lockdown 20 juni 2020

00u00 0

Child Focus is 'geschokt' door de toename van online seksueel kindermisbruik tijdens de voorbije lockdown. Uit een rapport van Europol blijkt dat het misbruik de voorbije maanden in Europa vertienvoudigd is. In ons land gingen de cijfers maal drie. "We hadden een stijging verwacht, maar dit is dramatisch", zegt Child Focus-CEO Heidi De Pauw.

