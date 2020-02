Exclusief voor abonnees 10 jaar na treinramp Buizingen: "Wat Infrabel doet, is dolksteek in hart nabestaanden" 17 februari 2020

Aan de gedenksteen in het Vlaams-Brabantse Buizingen zijn zaterdag bloemen neergelegd ter herdenking van de treinramp die daar exact tien jaar geleden gebeurde. Bij die botsing tussen twee treinen vielen 19 doden. "Wij herinneren ons nog de radeloosheid van die dag, de hoop op dat geruststellende telefoontje dat nooit kwam", sprak een vertegenwoordigster van de nabestaanden. "Niets is sindsdien nog hetzelfde." Bij de families van de dodelijke slachtoffers heerst naast verdriet ook woede. Dat Infrabel in beroep is gegaan tegen het vonnis dat eind vorig jaar viel - waarin zowel NMBS als de spoornetbeheerder mee verantwoordelijk werd gesteld voor de botsing - maakt hen kwaad. "Dat was een dolksteek in ons hart. We vragen ons af hoeveel drama's nog nodig zijn vooraleer ze beseffen dat veiligheid steeds opnieuw de eerste prioriteit moeten zijn."

Het proces in beroep wordt volgende week ingeleid.

