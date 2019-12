Exclusief voor abonnees 10 jaar cel voor moordpoging op MUG-arts 19 december 2019

Opluchting. Zowel bij spoedarts Rogier van Dokkum als bij de directie van AZ Turnhout. De twintiger die een MUG-arts had aangevallen tijdens een interventie is schuldig bevonden aan moordpoging. Hij krijgt 10 jaar celstraf. De 28-jarige P.S. uit Turnhout belde op 20 augustus 's nachts naar de hulpdiensten. Hij vroeg medische hulp voor een epilepsieaanval. MUG-arts Rogier van Dokkum was als eerste ter plaatse. In plaats van een hulpbehoevende patiënt trof hij een koelbloedige bewoner aan. Die wachtte de spoedarts op in het donker, met een groot steekmes verborgen in zijn rechterhand. Zodra de arts dicht genoeg was, begon hij met het mes richting het hart van het slachtoffer te steken.

