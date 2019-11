Exclusief voor abonnees 10 jaar cel voor man die zelfmoord vrouw in scène zet 20 november 2019

00u00 0

De man die vorig jaar de zelfmoord van zijn vrouw in scène heeft gezet, heeft van de rechter 10 jaar cel gekregen. Hij werd voor de ogen van zijn ouders en ex onmiddellijk in de boeien geslagen, omdat de rechter vreesde dat hij zou vluchten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu