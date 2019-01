10 jaar cel voor 10 messteken en volgend jaar mogelijk weer vrij 18 januari 2019

De Poolse bouwvakker Mariusz Marciniak (53) heeft voor het hof van assisen in Tongeren tien jaar cel gekregen voor de moord op zijn schoonbroer Dominik Szambelan (31). Op 28 februari 2017 stak de vijftiger zijn werkmakker met tien messteken dood op het bedrijventerrein van Hermans & Co in Lanaken. Het hof en de jury hielden rekening met zijn blanco strafregister, zijn traumatische jeugd in het kindertehuis en zijn onbaatzuchtige houding tijdens zijn volwassen leven. Het slachtoffer had de confrontatie volgens hen ook zelf opgezocht. Door de milde straf kan de Pool in theorie volgend jaar al een verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling indienen. De familie van het slachtoffer reageerde uiterst emotioneel. Extra opgeroepen politietroepen moesten de gemoederen in het assisenhof bedaren. (VCT)

